انفعال وفاء عامر على مصوري جنازة محمود ياسين:"إيه القرف ده"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
هبة أحمد - عبد الحافظ حمدي
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حرصت الفنانة وفاء عامر على الحضور لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين، وقامت بالإنفعال الشديد على الحاضرين من الصحفيين والمصورين أثناء مساعدتها للفنانة شهيرة حتى تصل لسيارتها، وذلك توجه الكاميرات عليها ،قائلة:" حرام عليكم، إيه القرف دا، كفاية صورتوا اللي أنتو عايزينه".

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين أمس عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء غدًا الجمعة فى ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

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