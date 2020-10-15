بالصور.. انتظام عمليات صرف مساعدات كرامة اليوم

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتظام سير عمليات صرف مساعدات كرامة، اليوم الخميس، من منافذ الصرف ومكاتب البريد.





وكانت أعلنت الوزيرة عن صرف منحة الـ١٠٠ جنيه لمستحقي برنامج المساعدات "كرامة" لمن يزيد عمرهم على ٦٥ عاما، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري فقط، والتي كان قد تم إقرارها في إطار اليوم العالمي للمسنين.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستحقي المنحة من برنامج كرامة يبلغ ما يقرب من ٤٠٩ آلاف مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ ٤٨ مليون جنيه.





وأشارت نيفين القباج، إلى أن المنحة المقدمة ستزيد دعم كرامة خلال شهر أكتوبر الجاري فقط إلى ٥٥٠ جنيها بدلا من ٤٥٠ جنيها، مؤكدة على أن هذه الزيادة ستصرف لمدة شهر واحد فقط وهو شهر أكتوبر الجارى.



