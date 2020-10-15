حبس شقيقين لتنقيبهما عن الآثار في الدرب الأحمر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، بحبس شقيقين لقيامهما بأعمال حفر داخل منزلهما بقصد التنقيب عن الآثار، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهمين الإجرامي. 

وتعود البداية عندما تمكنت مباحث قسم الدرب الأحمر من ضبط شقيقين لقيامهما بأعمال حفر داخل منزلهما بدائرة القسم للتنقيب عن الآثار.

وبالمعاينة تبين وجود حفرة بإحدى الغرف بعمق حوالي 6 أمتار وقطر 2 متر، كما تم ضبط أدوات الحفر المستخدمة وهي عبارة عن موتور رفع مياه - 2 فأس - 2 كوريك - 4 غلق - 2 بكرة - أزمة - حبل - سلم.

وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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