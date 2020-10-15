بالصور.. أمن القليوبية يسدد المصروفات الدراسية لغير القادرين من الطلاب

التقى وفد من مديرية أمن القليوبية، اليوم الخميس، بـ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين من الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، ضمن مبادرة "كلنا واحد".





وأوضح محمد حسن جاد مدير العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين جرى تسديد المشروفات الدراسية الخاصة بهم 150 طالبًا وطالبة، من أبناء المحافظة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي "كلنا واحد".



