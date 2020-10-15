بالصور.. أمن القليوبية يسدد المصروفات الدراسية لغير القادرين من الطلاب

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
التقى وفد من مديرية أمن القليوبية، اليوم الخميس، بـ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين من الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، ضمن مبادرة "كلنا واحد".

وأوضح محمد حسن جاد مدير العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين جرى تسديد المشروفات الدراسية الخاصة بهم 150 طالبًا وطالبة، من أبناء المحافظة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي "كلنا واحد".

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على مبادرة "كلنا واحد" والتي وفرت المستلزمات المدرسية بالقليوبية، بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % عن مثيلاتها فى الأسواق، بالإضافة لسداد مصروفات عدد من الطلاب الغير قادرين على مستوى المحافظة.
بالصور.. أمن القليوبية يسدد المصروفات الدراسية لغير القادرين من الطلاب
بالصور.. أمن القليوبية يسدد المصروفات الدراسية لغير القادرين من الطلاب
بالصور.. أمن القليوبية يسدد المصروفات الدراسية لغير القادرين من الطلاب
بالصور.. أمن القليوبية يسدد المصروفات الدراسية لغير القادرين من الطلاب

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر امن القليوبية الفجر

أخبار تهمك

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

شوبير يؤكد غياب نجم الأهلي عن موقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ يوم

قرار من النيابة في واقعة انتحار "مهندسة" من أعلى محكمة بالإسكندرية

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ ساعتين

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 12 ساعة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ يوم

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 م

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

11:27 ص

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي