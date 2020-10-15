حسن حسني.. بدأ حياته الفنية فى المسرح وحصل علي جائزة فاتن حمامة

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن حسني ، الذى رحل عن عالمنا في يونيو الماضى فى زمن الكورونا عن عمر يناهز 89 ، وتمتع بمسيرة فنية حافلة قدم خلالها الكثير من الأعمال الخالدة في وجدان المشاهد المصري.



وفى السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن الراحل حسن حسني.



* ولد حسني في القاهرة عام 1931، وظهرت ميوله الفنية مبكرا في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.



* بدأ حسن حسني حياته الفنية في المسرح، لكن بداية تعرفه على الجمهور كانت في التلفزيون من خلال مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" بطولة عبد المنعم مدبولي.



* حصل حسن حسني على جائزة فاتن حمامة في مهرجان القاهرة السينمائى الدولي نسخة 2018، وذلك عن مجمل أعماله التي شكلت تاريخا مهنيا طويلا في عالم الشاشة الكبيرة.



* لم تقتصر موهبة حسني على الكوميديا، إذ برع أيضا في أدوار كبار المسؤولين في أفلام "البريء"، و"الهروب"، و"زوجة رجل مهم"، علاوة على مجموعة من أدوار الشر.



* وخلال مسيرته السينمائية، عمل حسني مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم نور الشريف في فيلمي "الكرنك" و"سواق الأتوبيس"، وأحمد زكي في فيلم "الهروب" و"زوجة رجل مهم".



* وصلت أدوار حسن حسنى فى السينما والدراما إلى حوالى 500 عمل، بدأت فى الستينيات، لكن مع دخول الألفية الجديدة كان عنصرا مهما فى الأفلام الشبابية وإضافة كوميدية بارزة.



* شارك حسن حسنى عام 2004 فى 6 أفلام شبابية دعم فيها الجيل الجديد، وكانت إيفيهاته مشاهده لا تنسى أبرزها دور اللواء نجدت فى فيلم " الباشا تلميذ" وعمدة المصريين فى فيلم "عوكل".



* ظل العطاء الفنى لحسن حسنى مستمرا لآخر لحظات حياته، وعرض له قبل أيام من وفاته مسلسل "سلطانة المعز"، مع الفنانة غادة عبد الرازق.