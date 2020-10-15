حسن حسني.. بدأ حياته الفنية فى المسرح وحصل علي جائزة فاتن حمامة
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:47 م
فايقة محمد عادل
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن حسني ، الذى رحل عن عالمنا في يونيو الماضى فى زمن الكورونا عن عمر يناهز 89 ، وتمتع بمسيرة فنية حافلة قدم خلالها الكثير من الأعمال الخالدة في وجدان المشاهد المصري.
وفى السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن الراحل حسن حسني.
* ولد حسني في القاهرة عام 1931، وظهرت ميوله الفنية مبكرا في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.
* بدأ حسن حسني حياته الفنية في المسرح، لكن بداية تعرفه على الجمهور كانت في التلفزيون من خلال مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" بطولة عبد المنعم مدبولي.
* حصل حسن حسني على جائزة فاتن حمامة في مهرجان القاهرة السينمائى الدولي نسخة 2018، وذلك عن مجمل أعماله التي شكلت تاريخا مهنيا طويلا في عالم الشاشة الكبيرة.
* لم تقتصر موهبة حسني على الكوميديا، إذ برع أيضا في أدوار كبار المسؤولين في أفلام "البريء"، و"الهروب"، و"زوجة رجل مهم"، علاوة على مجموعة من أدوار الشر.
* وخلال مسيرته السينمائية، عمل حسني مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم نور الشريف في فيلمي "الكرنك" و"سواق الأتوبيس"، وأحمد زكي في فيلم "الهروب" و"زوجة رجل مهم".
* وصلت أدوار حسن حسنى فى السينما والدراما إلى حوالى 500 عمل، بدأت فى الستينيات، لكن مع دخول الألفية الجديدة كان عنصرا مهما فى الأفلام الشبابية وإضافة كوميدية بارزة.
* شارك حسن حسنى عام 2004 فى 6 أفلام شبابية دعم فيها الجيل الجديد، وكانت إيفيهاته مشاهده لا تنسى أبرزها دور اللواء نجدت فى فيلم " الباشا تلميذ" وعمدة المصريين فى فيلم "عوكل".
* ظل العطاء الفنى لحسن حسنى مستمرا لآخر لحظات حياته، وعرض له قبل أيام من وفاته مسلسل "سلطانة المعز"، مع الفنانة غادة عبد الرازق.
وفى السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن الراحل حسن حسني.
* ولد حسني في القاهرة عام 1931، وظهرت ميوله الفنية مبكرا في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.
* بدأ حسن حسني حياته الفنية في المسرح، لكن بداية تعرفه على الجمهور كانت في التلفزيون من خلال مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" بطولة عبد المنعم مدبولي.
* حصل حسن حسني على جائزة فاتن حمامة في مهرجان القاهرة السينمائى الدولي نسخة 2018، وذلك عن مجمل أعماله التي شكلت تاريخا مهنيا طويلا في عالم الشاشة الكبيرة.
* لم تقتصر موهبة حسني على الكوميديا، إذ برع أيضا في أدوار كبار المسؤولين في أفلام "البريء"، و"الهروب"، و"زوجة رجل مهم"، علاوة على مجموعة من أدوار الشر.
* وخلال مسيرته السينمائية، عمل حسني مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم نور الشريف في فيلمي "الكرنك" و"سواق الأتوبيس"، وأحمد زكي في فيلم "الهروب" و"زوجة رجل مهم".
* وصلت أدوار حسن حسنى فى السينما والدراما إلى حوالى 500 عمل، بدأت فى الستينيات، لكن مع دخول الألفية الجديدة كان عنصرا مهما فى الأفلام الشبابية وإضافة كوميدية بارزة.
* شارك حسن حسنى عام 2004 فى 6 أفلام شبابية دعم فيها الجيل الجديد، وكانت إيفيهاته مشاهده لا تنسى أبرزها دور اللواء نجدت فى فيلم " الباشا تلميذ" وعمدة المصريين فى فيلم "عوكل".
* ظل العطاء الفنى لحسن حسنى مستمرا لآخر لحظات حياته، وعرض له قبل أيام من وفاته مسلسل "سلطانة المعز"، مع الفنانة غادة عبد الرازق.