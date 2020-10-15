وزيرة التضامن تشهد تخرج أول دفعة من مدرسة "ابتكار خانة"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تخرج أول دفعة من مدرسة "ابتكار خانة" التي تعد أول مدرسة محلية للإبداع الاجتماعي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال الحفل الذي نظمته "ابتكار خانة" للاحتفاء بنجاح الشباب من المبدعين الاجتماعيين خريجيّ مشروع "ابتكار خانة" ليتسنى للجميع رؤية مجهوداتهم والتزامهم وشغفهم لتحقيق التغيير الاجتماعي.

وقامت وزيرة التضامن الإجتماعي بتوزيع شهادات التخرج علي خريجي أول دفعة من برنامج " الرحلة " لابتكار خانة، كما قامت بتسليم الجوائز والشهادات علي الفائزين في مسابقة شباب مصر المبدع.

وقررت نيفين القباج منح ٣٠ ألف جنيه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لكل مبدع من المشتركين في مسابقة شباب مصر المبدع بإجمالي ٣٠٠ ألف جنيه لعشرة مبدعين، شريطة أن يضم كل مشترك في المسابقة أربعة أفراد آخرين معه للاستفادة من تجاربهم في إبداعاتهم ومبادراتهم.

واكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أن مؤسسة " ابتكار خانة" تقدم أفكارًا مبدعة وتعشق التنمية، مشددة علي أن هناك ارتباطا وثيقا بين قضية الابداع المجتمعي والتمكين الاقتصادى، حيث إن كل منهما يكمل الآخر، مضيفة أن منهجية التفكير والإبداع ضرورية، خاصة أن الفكر دائما يسبق العمل، لذلك تعد الشراكة بين جميع المؤسسات أمر ضرورى ولا مجال للمنافسة، حيث إن العمل الجماعي يعطي عزيمة وإحساس بالنجاح.

وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي إلي أن الابتكار الاجتماعي والريادة في المناطق المستحدثة التي نقل لها سكان المناطق غير الآمنة بات أمرًا ضروريًا، حيث يقدم الشباب ابتكارات اجتماعية وفرصا للتغيير المجتمعي.

ومن جانبها،  وجهت د.إيمان بيبرس،مؤسسة ابتكار خانة، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لدعمها مؤسسة ابتكار خانة، مشددة علي أنهم يحتفلون اليوم بنجاح شباب مصر المبدع، حيث يعد اليوم نقطة انطلاق من مبدعي العمل الاجتماعي للشباب خريجي برنامج "الرحلة"، والذي تقدمه " ابتكار خانة" للمبدعين الاجتماعيين.

وأشارت بيبرس أن " الرحلة " استمرت لأكثر من ٨ شهور، وتم تقديم تدريبات بناء قدرات الشباب، ومساعدات تقنية، واستشارات، وتوجيه، والأهم من ذلك العمل معهم علي تغيير منهجية وأسلوب تفكيرهم، موضحة أنه تم تنظيم مسابقة تسابق فيها ثمانية مبدعين ومبدعات اجتماعيين أمام لجنة من الخبراء في مجال الإبداع الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية، وتم اختيار ثلاثة فائزين سيتم منحهم مكافأة مالية.

وتعد "ابتكار خانة" أول مدرسة محلية للإبداع الاجتماعي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تستهدف "ابتكار خانة" الشباب من خلال خلق جيل فعّال ومبتكر من المفكرين النقديين والمبدعين، الذين لديهم القدرة على حل المشكلات، وتقوم مدرسة ابتكار خانة بتقديم جلسات تدريبية للشباب المبدعين الاجتماعيين لبناء قدراتهم وتقديم الدعم الفني لهم والتوجيه والإرشاد على مدار 6 آشهر على أيدي خبراء ومتخصصين في مجال الإبداع والرياده الاجتماعية.
وزيرة التضامن تشهد تخرج أول دفعة من مدرسة "ابتكار خانة"
وزيرة التضامن تشهد تخرج أول دفعة من مدرسة "ابتكار خانة"
وزيرة التضامن تشهد تخرج أول دفعة من مدرسة "ابتكار خانة"
وزيرة التضامن تشهد تخرج أول دفعة من مدرسة "ابتكار خانة"
وزيرة التضامن تشهد تخرج أول دفعة من مدرسة "ابتكار خانة"
وزيرة التضامن تشهد تخرج أول دفعة من مدرسة "ابتكار خانة"

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