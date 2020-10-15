"مياه أسيوط" توفر أجهزة فحص جودة المياه بتكلفة مليون جنيه

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، تدعيم قطاع المعامل بأحدث الأجهزة الكيميائية التى تمكن من تطبيق مختلف التحاليل الكيميائية وقياس عناصر المياه المنتجة، لضمان جودة مياه الشرب فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأضاف أن الشركة دعمت قطاع المعامل بعدد (5) أجهزة للمسح الضوئى لفحص العينات (سبكتروفوتوميتر) بتكلفة إجمالية مليون جنيه ضمن خطة الاحلال والتجديد التى تخصصها الشركة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات.

وتابع أن توفير كوب ماء نظيف وصحي للمواطن أهم الأولويات التى تضعها وزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى ضوء خطة طموحة تم إعلانها تهدف لتطوير عاجل لقطاع المعامل بشركة أسيوط واستحداث ورفع كفاءة عدد من التحاليل الكيميائية الحديثة.

وقال، دكتور اسلام حسنين نائب رئيس قطاع المعامل أن القطاع أصبح يمتلك عدد الأجهزة من هذا النوع 11 جهاز تغطى كافة معامل الشركة الرئيسية والتي تغطي كامل نطاق المحافظة، وجارى التعاون مع مركز التدريب والخدمات بالشركة لتنظيم ورشة عمل لتدريب الكيميائيين من أبناء الشركة على كيفية استخدام أجهزة اسبكتروفوتوميتر، لتحقيق أكبر استفادة منه.