"مياه أسيوط" توفر أجهزة فحص جودة المياه بتكلفة مليون جنيه

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، تدعيم قطاع المعامل بأحدث الأجهزة الكيميائية التى تمكن من تطبيق مختلف التحاليل الكيميائية وقياس عناصر المياه المنتجة، لضمان جودة مياه الشرب فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 
وأضاف أن الشركة دعمت قطاع المعامل بعدد (5) أجهزة للمسح الضوئى لفحص العينات (سبكتروفوتوميتر) بتكلفة إجمالية مليون جنيه ضمن خطة الاحلال والتجديد التى تخصصها الشركة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات.
 
وتابع أن توفير كوب ماء نظيف وصحي للمواطن أهم الأولويات التى تضعها وزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى ضوء خطة طموحة تم إعلانها تهدف لتطوير عاجل لقطاع المعامل بشركة أسيوط واستحداث ورفع كفاءة عدد من التحاليل الكيميائية الحديثة.
 
وقال، دكتور اسلام حسنين نائب رئيس قطاع المعامل أن القطاع أصبح يمتلك عدد الأجهزة من هذا النوع 11 جهاز تغطى كافة معامل الشركة الرئيسية والتي تغطي كامل نطاق المحافظة، وجارى التعاون مع مركز التدريب والخدمات بالشركة لتنظيم ورشة عمل لتدريب الكيميائيين من أبناء الشركة على كيفية استخدام أجهزة اسبكتروفوتوميتر، لتحقيق أكبر استفادة منه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاقتصاد الاسكان اسيوط اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد الان

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 19 ساعة

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ أقل من ساعتين

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. فيديو اللحظات الأخيرة لفتاة المعادي يقود الأمن للمتهمين

منذ حوالي 6 ساعات

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ يوم

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 12 ساعة

رسميًا.. إستقالة عيد مرازيق من تدريب البنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

شوبير يؤكد غياب نجم الأهلي عن موقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ يوم

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر: الانتهاء من إحلال وتجديد خزان تكديس مياه الشرب بمدينة القصير

وزير الإسكان يستعرض موقف خدمات مياه الشرب لخدمة 12 مليون نسمة يومياً

كيف تصل مياه الدقهلية للمعاير والقياسات العالمية

رئيس شركة "مياه سوهاج" يبحث تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين

رئيس شركة مياه "البحر الأحمر": إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمنطقة العرب بتكلفة 3,5 مليون جنيه

"المنيا" تنظم ورشة لتفعيل دور المعامل في رفع كفاءة المحطات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 م

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

11:27 ص

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي