وصول جثمان محمود ياسين لمقابر العائلة بالفيوم

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وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل محمود ياسين بمقابر العائلة

بالفيوم، وتواجد لحظة تشييع جثمانه لمثواه الأخير العديد من الفنانين وعلى رأسهم نجله الفنان عمرو ياسين وابنته الفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض، وزوجته الفنانة شهيرة.



وأدى الفنانون صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين، في ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر.



وكان من بين هؤلاء الحاضرين الفنان محمود حميدة،نادية الجندي، أحمد السقا، إلهام شاهين، حسين فهمي، دلال عبد العزيز، خالد النبوي، حنان مطاوع، عزت العلايلي، بشرى، هاني سلامة، سهير المرشدي، وفاء عامر، رشوان توفيق، عماد رشاد، منير مكرم، أحمد العوضي، المنتج محسن علم الدين، كمال ألو رية، أشرف زكى، أشرف عبد الغفور، رشوان توفيق، والمخرج مصطفى فكرى والفنان عبد الله مشرف و السيناريست أيمن بهجت قمر، السيناريست عمرو سمير عاطف، وعمرو الليثي، منة بدر تيسير، المذيعة إيمان أبو طالب، رجاء حسين.



ورحل الفنان الكبير محمود ياسين أمس عن عمر ناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء غدًا الجمعة فى ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.