الأوقاف: توفير ألف منحة مجانية للحصول على الماجستير

قالت وزارة الأوقاف إنه حرصا من الوزارة على صقل القدرات العلمية للأئمة والعاملين بالأوقاف، ونظرا لزيادة عدد المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية التي توفرها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين بالقاهرة قررت زيادة منح الماجستير للأئمة.



