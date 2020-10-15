الأوقاف: توفير ألف منحة مجانية للحصول على الماجستير

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قالت وزارة الأوقاف إنه حرصا من الوزارة على صقل القدرات العلمية للأئمة والعاملين بالأوقاف، ونظرا لزيادة عدد المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية التي توفرها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين بالقاهرة قررت زيادة منح الماجستير للأئمة. 

وقرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مبروك من خلال البروتوكول والتعاون المشترك بين الوزارة والمعهد زيادة عدد منح الماجستير المجانية التي توفرها الوزارة للأئمة والعاملين بالأوقاف للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ م إلى ألف منحة مجانية، متمنين للجميع كل السداد والتوفيق.

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