"هدية تذكارية".. أبرز مظاهر حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة

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احتفلت أكاديمية الشرطة اليوم الخميس بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز مظاهر حفل تخريج دفعة جدبدة من كلية الشرطة:



هدية تذكارية:



قام اللواء أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، بتقديم هدية تذكارية عبارة عن مجسم لوزارة الداخلية لرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.





علم مصر:



رسم طلاب كلية الشرطة بأجسادهم علم مصر خلال عرض الدراجات، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



رجال الشرطة:



أقدم مجموعة من طلاب كلية الشرطة علي كتابة بأجسادهم عباره"رجال الشرطة" على حائط العرض، وذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



فيلم تسجيلي:



شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجبليا على شاشة العرض، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، يرصد جانب من الجهود التدريبية لرفع قدرات طلاب أكاديمية الشرطة.



عرض عسكري:



شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العرض العسكري لطلبة أكاديمية الشرطة خلال حفل تخرج دفعة جديدة.



رسالة طلاب اكاديمية الشرطة:



كتب خريجي أكاديمية الشرطة لعام 2020، رسالة بأجسادهم على أرض ساحة العرض في حفل تخرجهم، وتحمل كلمات "في قلبي يا مصر لشعبك مكانة.. وأمنك رسالة".



نوط الامتياز:



قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأوائل خريجي كلية الشرطة دفعة 2020 نوط الامتياز من الطبقة الثانية.





السيسي يقدم التهنئة:



هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، خريجي كلية الشرطة من أبناء الشهداء، موجها رسالة إلى أبناء الشرطة من خريجي الكلية، قائلا: "هما مش موجودين معاكم دلوقتي.. لكن أنا بقولكم أن كل مصري موجود هنا أو بيسمعنا اعتبروهم الأب أو الأخ لكم".



السيسي عن شهداء الشرطة:



قال "السيسي"، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، "يؤلمنا رحيل الشهداء، ولكن عزائنا أنهم استشهدوا عشان 100 مليون مصري يعيشوا.. ده ثمن كبير أوي".



وقف العرض العسكري:



أوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض طابور الخريجين بكلية الشرطة، حتى يعطي الفرصة لوالدة أحد الشهداء أن تستكمل حديثها، قائلا: "انتظر لو سمحت.. اتفضلي كملي".

