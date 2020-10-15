"هدية تذكارية".. أبرز مظاهر حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
احتفلت أكاديمية الشرطة اليوم الخميس بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز مظاهر حفل تخريج دفعة جدبدة من كلية الشرطة:

هدية تذكارية:

قام اللواء أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، بتقديم هدية تذكارية عبارة عن مجسم لوزارة الداخلية لرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.


علم مصر:

رسم طلاب كلية الشرطة بأجسادهم علم مصر خلال عرض الدراجات، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رجال الشرطة:

أقدم مجموعة من طلاب كلية الشرطة علي كتابة بأجسادهم عباره"رجال الشرطة" على حائط العرض، وذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فيلم تسجيلي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجبليا على شاشة العرض، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، يرصد جانب من الجهود التدريبية لرفع قدرات طلاب أكاديمية الشرطة. 

عرض عسكري:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العرض العسكري لطلبة أكاديمية الشرطة خلال حفل تخرج دفعة جديدة.

رسالة طلاب اكاديمية الشرطة:

كتب خريجي أكاديمية الشرطة لعام 2020، رسالة بأجسادهم على أرض ساحة العرض في حفل تخرجهم، وتحمل كلمات "في قلبي يا مصر لشعبك مكانة.. وأمنك رسالة".

نوط الامتياز:

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأوائل خريجي كلية الشرطة دفعة 2020 نوط الامتياز من الطبقة الثانية.


السيسي يقدم التهنئة:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، خريجي كلية الشرطة من أبناء الشهداء، موجها رسالة إلى أبناء الشرطة من خريجي الكلية، قائلا: "هما مش موجودين معاكم دلوقتي.. لكن أنا بقولكم أن كل مصري موجود هنا أو بيسمعنا اعتبروهم الأب أو الأخ لكم". 

السيسي عن شهداء الشرطة:

قال "السيسي"، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، "يؤلمنا رحيل الشهداء، ولكن عزائنا أنهم استشهدوا عشان 100 مليون مصري يعيشوا.. ده ثمن كبير أوي".

وقف العرض العسكري:

أوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض طابور الخريجين بكلية الشرطة، حتى يعطي الفرصة لوالدة أحد الشهداء أن تستكمل حديثها، قائلا: "انتظر لو سمحت.. اتفضلي كملي".

أخبار تهمك

شاهد.. فيديو اللحظات الأخيرة لفتاة المعادي يقود الأمن للمتهمين

منذ حوالي 6 ساعات

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ يوم

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يؤكد غياب نجم الأهلي عن موقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 12 ساعة

رسميًا.. إستقالة عيد مرازيق من تدريب البنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

منذ حوالي 6 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 م

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

11:27 ص

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي