مصرع ٤ وإصابة ١٠ فى حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بالمنصورة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت طريق دكرنس المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم الخميس حادث تصادم بين سيارة نقل واخرى ميكروباص امام قرية القباب مما ادى الى وفاة ٤ افراد واصابة١٠ اخرين.

وكان اللواء رافت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لامن الدقهلية قد تلقى اخطارا يفيد بودود بلاغ لادارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل واخرى ميكروباص على طريق دكرنس المنصورة امام قرية القباب ووجود مصابين ووفيات.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث و٥ سيارات اسعاف الى مكان البلاغةوتم نقل المصابين والمتوفين الى مستشفى دكرنس العام.

فيما اكد مصدر طبى ان الحادث اسفر عن وفاة ٤ اشخاص واصابة ١٠ اخرين من ركاب الميكروباص وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

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