السجن المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخصين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخصين بقطع أصابع اليد لهم اثناء مشاجرة بدائرة قسم شرطة المطرية.
وجاء في أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 2914 لسنة 2018 قيام المتهمين وهم " وليد.ج" هارب ومحمود.ج " محبوس و" عبد الوهاب. ا " هارب، بضرب المجني عليه عمدًا "أحمد بيومي عبد السلام" و" كريم محمود راشد" بسلاح ابيض فأحدثوا بهما اصابتهم والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتتمثل في إصابة الأول بإعاقة لاصبعي البنصر والوسطى باليد اليمنى تقدر نسبتها بحوالي ۱۰ % والثاني به إعاقة لاصبعي البنصر والوسطى باليد اليسرى تقدر نسبتها بحوالي 8% على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا سلاح أبيض " سكين " دون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو المهنية.

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