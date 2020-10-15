قصف جوي تركي على قرى بمحافظة أربيل العراقية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:25 م
قصف جوي - أرشيفية
قصف جوي - أرشيفية
وكالات
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أعلنت مصادر عراقية، اليوم الخميس، عن قصف جوي تركي على قرى في ناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أفادت وكالة الأنباء العراقية، في وقت سابق، بأن الطائرات التركية قصفت قرية رويسي في ناحية باتيفا في محافظة دهوك أقصى شمال العراق.

 

وقصفت الطائرات التركية أطراف قرية سكيري في محافظة دهوك، ومواقع لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في شمال العراق.

 

وأضافت الوزارة في تغريدة على موقع تويتر للتواصل، اليوم الجمعة، إن الغارات الجوية التي نفذها الجيش استهدفت مواقع في منطقة زاب شمالي العراق، بالتوازي مع "عملية المخلب"، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء.

 

كما استهدفت الغارات مخابئ وملاجئ وأسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني

 

كانت تركيا أطلقت في 27 مايو الماضي، عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، لاستهداف عناصر ومواقع الحزب.

 

وتشن أنقرة عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني داخل البلاد وفي شمال العراق ردا على هجمات الحزب على قوات الأمن التركية.

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محافظة أربيل قصف جوي تركي قرى عراقية تركيا

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