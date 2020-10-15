دلال عبد العزيز عن محمود ياسين:"كان معجونًا بالفن"

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حرصت الفنانة دلال عبد العزيز على الحضور لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة الفنان الراحل محمود ياسين، قبل تشييع جثمانه لمثواه الأخير في مقابر العائلة بالفيوم.



وتحدثت دلال عبد العزيز في تصريحات صحفية لها عن الفنان الراحل قائلة أنه كان فنانًا عظيمًا وخلوقًا، وأنها كانت من أشد معجبينه قبل عملها في مجال الفن.



وأكدت دلال عبدالعزيز أنه كان يحب اللغة العربية وكان يُريد أن يعلم الأجيال تلك اللغة، قائلة:" كان معجونًا بالفن وهو شرف لنا وكان يكتسب الخبرات من كل الأجيال، وكان دائمًا يشجع الشباب، وبينصحنا، وربنا يجازيه خير عن المرض اللي اتعذب بيه الفترة اللي فاتت".



ورحل الفنان الكبير محمود ياسين أمس عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء غدًا الجمعة فى ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.