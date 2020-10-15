تفاعل من المرور مع مواطنة وثَّقت سائقًا متهورًا كاد يتسبب في حادث لها

تفاعل المرور السعودي، مع مقطع فيديو نشرته مواطنة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وثقت فيه أحد المواطنين وهو يتجاوز عدد من المركبات، ويتعمد استخدام الفرامل بطريقة متهورة ومفاجأة أمامها.





ووفقًا لعاجل، قالت المواطنة في تغريدتها: «ماشية في طريقي إلا أصادف ذي العينات قاعد يكبس فرامل بطريقه إجرامية ويأذيني في الطريق ويحدني عشان أصدم علمًا بأني مع أهلي ومعايا طفل رضيع في هذه الحالة إيش أسوي هل أروح الشرطة وأقدم شكوى كيدية؟ وفي مقطع آخر وهوا يقذف ويسوي حركات بيده غير لائقة».



