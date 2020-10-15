تفاعل من المرور مع مواطنة وثَّقت سائقًا متهورًا كاد يتسبب في حادث لها

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
تفاعل المرور السعودي، مع مقطع فيديو نشرته مواطنة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وثقت فيه أحد المواطنين وهو يتجاوز عدد من المركبات، ويتعمد استخدام الفرامل بطريقة متهورة ومفاجأة أمامها.

ووفقًا لعاجل، قالت المواطنة في تغريدتها: «ماشية في طريقي إلا أصادف ذي العينات قاعد يكبس فرامل بطريقه إجرامية ويأذيني في الطريق ويحدني عشان أصدم علمًا بأني مع أهلي ومعايا طفل رضيع في هذه الحالة إيش أسوي هل أروح الشرطة وأقدم شكوى كيدية؟ وفي مقطع آخر وهوا يقذف ويسوي حركات بيده غير لائقة».

ورد حساب المرور السعودي على تويتر عليها، قائلًا: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

أخبار تهمك

شوبير يؤكد غياب نجم الأهلي عن موقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. فيديو اللحظات الأخيرة لفتاة المعادي يقود الأمن للمتهمين

منذ حوالي 6 ساعات

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 22 ساعة

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. إستقالة عيد مرازيق من تدريب البنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ يوم

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 م

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

11:27 ص

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي