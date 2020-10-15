التحقيق مع 3 مسؤولين اختلسوا أموال جمعية خيرية بالإسكندرية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، حجز رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية، وأمين عام، وأمين صندوق، على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار به، واختلاس أموال والتي قدرت أكثر من 400 ألف جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، بقيام رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية، وأمين عام، وآخر أمين صندوق بذات الجمعية، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة برج العرب، باستغلال طبيعة عملهم خلال الفترة من بين عامى 2017 2019 وقيامهم بتأجير المركز الطبي وقاعة المناسبات الخاصين بالجمعية والاستيلاء على القيمة الإيجارية لهم والتي تقدر بمبلغ 407413 أربعمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر جنيه، وعدم توريدها لخزينة الجمعية، وسؤال أعضاء اللجنة المشكلة من الجهات المعنية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، القي القبض علي المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتعهدوا بسداد المبالغ المالية المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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