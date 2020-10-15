رسالة من الأمير بندر بن سلطان لصائب عريقات.. تعرف على فحواها

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
تلقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات برقية تعزية في ابن شقيقته خالد عريقات، من رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز.

ووفقًا لوكالة "روسيا اليوم" تمنى الأمير بندر السلامة والشفاء العاجل لصائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه تقدم عريقات بجزيل الشكر للأمير بندر على حسن العزاء بوفاة ابن شقيقته، وكذلك عميق الامتنان لدعواته بالشفاء من فيروس كورونا.

وكان عريقات قد أعلن في 8 أكتوبر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات عن إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا، وتتمنى له الشفاء العاجل. وتعتذر عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام".

أخبار تهمك

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يؤكد غياب نجم الأهلي عن موقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. إستقالة عيد مرازيق من تدريب البنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ يوم

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ يوم

شاهد.. فيديو اللحظات الأخيرة لفتاة المعادي يقود الأمن للمتهمين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 م

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

11:27 ص

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي