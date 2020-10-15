رسالة من الأمير بندر بن سلطان لصائب عريقات.. تعرف على فحواها

تلقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات برقية تعزية في ابن شقيقته خالد عريقات، من رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز.





ووفقًا لوكالة "روسيا اليوم" تمنى الأمير بندر السلامة والشفاء العاجل لصائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





من جانبه تقدم عريقات بجزيل الشكر للأمير بندر على حسن العزاء بوفاة ابن شقيقته، وكذلك عميق الامتنان لدعواته بالشفاء من فيروس كورونا.





وكان عريقات قد أعلن في 8 أكتوبر إصابته بفيروس كورونا المستجد.



