غرباوي: لن نسمح بدخول أي طالب دون ارتداء الكمامة

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أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، انتهاء الجامعة من تنفيذ كافة الاستعدادات لاستقبال العام الجامعى الجديد 2020 2021، مؤكدًا أن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا تأتى على رأس اهتمامات الجامعة.



أوضح أن الجامعة بدأت يوم الثلاثاء الماضى فى تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، وتم إتاحة سداد رسوم المدن الجامعية في ذات اليوم تزامنًا مع بدء التسكين للطلاب المحققين لشروط التسكين حيث تم تسكين طلاب الفرقة الأولى مستجدين والفرقة الثانية، وتم أمس الأربعاء تسكين طلاب الفرقة الثالثة بينما تستكمل اليوم الخميس إجراءات التسكين لطلاب الفرق الرابعة والخامسة والسادسة. بينما من يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد من الطلاب، فتقرر تحديد الفترة من السبت 17 10 2020 وحتى 10 11 2020 للتوجه لإدارة المدن الجامعية لاستكمال إجراءات التسكين وإلا سيتم فصل الطالب أو الطالبة من المدينة بناءً على قرار محضر قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية، نافيًا ما تردد حول زيادة رسوم الإقامة بالمدن الجامعية إلى ٩٠٠ جنيه فى الشهر، مؤكدًا أن هذا الكلام عار من الصحة تمامًا، ولا توجد أى زيادة فى رسوم الإقامة والتغذية بالمدن الجامعية هذا العام.



وقال " غرباوى " أن الجامعة بدأت مبكرًا في الاستعداد لنظام التعليم الهجين الذى يطبق خلال العام الدراسى الجديد، حيث تم عقد سلسلة ندوات بمختلف الكليات حول التعليم الهجين وإجراءات وآليات تنفيذه، مؤكدًا أن الجامعة اتخذت عدة إجراءات للتنفيذ من خلال استخدام المنصات التعليمية والبرامج المساعدة فى تصميم وتطوير المحاضرات والدروس النظرية والعملية، وكيفية رفعها على المنصة التعليمية، والتأكيد على أهمية دور عضو هيئة التدريس وتطوير أداءه من خلال جودة المحاضرات والدروس النظرية والتطبيقية وعمليات المتابعة والتقييم والتقويم المستمر له وللطلاب، كما تناولت تلك الورش؛ شكل ونمط وأساليب إعداد المحاضرات والدروس العملية التى يمكن رفعها بشكل الكترونى وكيفية الاستفادة من هذا النمط من التعليم، كما تناولت أهم مستحدثات التكنولوجيا الرقمية من منصة الجامعات المصرية للتعلم عن بُعد، وميكروسوفت تيم، وبنك المعرفة المصرى، ومدى توظيفها لخدمة العملية التعليمية.



وأكد أن كليات الجامعة انتهت من إعلان الجداول على مواقع الكليات من أجل التيسر عليهم للتعرف على مواعيد المحاضرات، لافتًا إلى أن الجامعة وضعت تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على رأس الاهتمامات هذا العام، حيث يتم تعقيم قاعات المحاضرات والمعامل والمدن الجامعية بشكل مستمر، وتم وضع لافتات إرشادية للوقاية من المرض من خلال إتباع العادات الصحية السليمة والتأكيد على ارتداء الكمامة، فلن نسمح لأى طالب من دخول الحرم الجامعى دون ارتداء الكمامة، كما أن الجامعة ستقوم بوضع بوابات تعقيم ذاتية على بوابات الجامعة في إطار حرصها على سلامة كافة منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب.



وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن الجامعة انتهت من إجراء الكشف الطبى للطلاب الجديد بمختلف كليات الجامعة، وستقوم الجامعة بتنظيم معسكرات استقبال داخل كل كلية لتوعية الطلاب وتعريفهم بمكونات الجامعة وأقسام الكليات وأساليب الدراسة في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، كما أن الجامعة أنهت استعدادها لإقامة معسكر استقبال أمام البوابة الرئيسية وأداء تحية العلم أمام الإدارة المركزية خلال اليوم الأول من العام الدراسى.



وقال " غرباوى " أن جامعة جنوب الوادي أعلنت يوم الثلاثاء الماضى، فتح باب التقدم للحصول على مساعدات صندوق التكافل الإجتماعي لطلاب وطالبات الجامعة، حيث يتم التقدم من خلال موقع صندوق التكافل الإجتماعي بموقع الجامعة لتقديم التماس الحصول على خدمات ( سكن مدن جامعية – سداد مصروفات مدن جامعية – سداد مصروفات الدراسة – الحصول على أجهزة تعويضية – الحصول على الكتب الدراسية نظارات طبية.. الخ ) وذلك فى إطار حرص الجامعة على تخفيف الأعباء على كاهل الطلاب وأسرهم.