ضربة موجعة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

تمسكت الحكومة الكتالونية بعدم حضور جماهير نادي برشلونة الإسباني في مدرجات كامب نو في دوري أبطال أوروبا بجانب لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجدكوفيد 19.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن أن ألبا فيرجيس وزيرة الصحة في الإقليم وجوزيب ماريا أرجيمون وزير الصحة في الحكومة الكتالونية رفضا حضور الجماهير في مدرجات كامب نو.

وقال أرجيمون عن الأمر تصريحات لإذاعة "راديو كتالونيا"، وقال: لا أؤيد فكرة عودة الجماهي وسيكون من الصعب بالنسبة لي أن أشرح بعض الإجراءات الجديدة المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.. لا يمكن المجازفة فمن المستحيل تواجد جماهير برشلونة في الكلاسيكو ودوري أبطال أوروبا.