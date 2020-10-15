إصابة جندوزي بفيروس كورونا

تأجلت المشاركة الأولى للفرنسي ماتيو جندوزي الوافد حديثا لفريق هيرتا برلين الألماني بعد أن اضطر لقضاء فترة عزل لمدة عشرة أيام عقب تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وتبين إصابة جندوزي المعار من صفوف ارسنال الإنجليزي، بفيروس كورونا لدى عودته من بلاده عقب مشاركته مع المنتخب الفرنسي للشباب تحت 21 عاما.





ويغيب جندوزي عن مباراة هيرتا برلين أمام ضيفه شتوتجارت بعد غد السبت وكذلك مباراة الفريق على ملعب لايبزج الأسبوع القادم.





وشهدت ألمانيا زيادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، وستقام كافة مباريات الاسبوع الحالي إما خلف الأبواب المغلقة بدون جماهير أو في حضور أعداد محدودة من المشجعين.



