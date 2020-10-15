مواري يسعى لتحسين نتائجه للاستمرار في رياضة التنس

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
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أعترف البريطاني أندي موراي ،الفائز ببطولة ويمبلدون للتنس مرتين والمصنف الأول على العالم سابقا، أنه بحاجة لتحسين نتائجه إذا أراد مواصلة مسيرته.

وقال موراي لصحيفة "سود دويتشه تساايتونج" اليوم الخميس :" النتائج في الملعب ليست كما أريدها".

وأضاف :"إذا كنت المصنف رقم مئة على العالم طوال عام، هل سأواصل اللعب؟ ربما لا".

وخسر موراي في مجموعات متتالية أمام فرناندو فيرداسكو في كولون يوم الاثنين الماضي، حيث يواصل محاولات إعادة اكتشاف نفسه بعد إجرائه جراحة كبيرة في الفخذ أوائل العام الماضي.

واعتقد اللاعب الاسكتلندي ان الجراحة من الممكن أن تنهي مسيرته التي تضمنت الفوز بميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد ولقب بطولة أمريكا المفتوحة في 2012 بالإضافة للقبين في بطولة ويمبلدون عامي 2013 و2016.

ولكن بينما فاز ببطولة أوروبا المفتوحة في أنتويرب في شهر أكتوبر الماضي، تبقى تحدياته البدنية قائمة.

وقال موراس، المصنف رقم 97 على العالم حاليا :" أتمنى أن أحصل على تصنيف أعلى بكثير، أن أفوز بالمباريات باستمرار، وأن اختبر نفسي أمام العظماء. إذا تمكنت من فعل هذا سأوصل اللعب لأطول فترة ممكنة".

وأضاف :"ولكن إذا واجهت صعوبات ولم أفز بشيء، لن أستمر في اللعب فقط لأنني أحب لعب التنس كثيرا".

وأكد :"إذا لم أعد مقتنعا بأنني يمكنني الفوز ببطولة مثل هذه البطولة في كولون، سيكون هذا سببا مهما للاعتزال".

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