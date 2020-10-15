صراع شرس بين فتحي وهاني للمشاركة أمام الوداد المغربي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  للمواجهة المرتقبة التي تجمعه بفريق الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في مساء يوم السبت 17 أكتوبر، بمركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

وأكد مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بفريق الأهلي، أن مركز الظهير الأيمن يشهد صراعاً قوياً بين النجمين، أحمد فتحي ومحمد هاني.

وتألق الثنائي في المباريات الأخيرة في الدوري، التي شهدت مشاركة محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وأحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر.

ومن المرجح أن يبدأ أحمد فتحي المباراة أساسياً، بسبب خبرته في المباريات الكبرى، على حساب محمد هاني.

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