الزمالك يصدم الرجاء بسبب أحداد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
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وجه مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور صدمة إلى نادي الرجاء المغربي برفض طلبهم بإشراك حميد أحداد أمام الابيض.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا والذي سيقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك :"يوجد بند في عقد حميد أحداد لاعب الفريق المعار إلى الرجاء يمنعه من المشاركة في المباراة القادمة بدوري أبطال إفريقيا".

واختتم أمير مرتضى تصريحاته قائلاً:"مسئولي الرجاء حاولوا بطريقه ودية خوض اللقاء بأحداد لكننا رفضنا وتمسكنا بالعقد وبالتعويض في حالة المشاركة".

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