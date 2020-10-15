ضبط شخصين لتنقيبهما عن الآثار داخل مسكنهما بالقليوبية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص ونجله، لقيامهما بأعمال حفر داخل منزلهما بدائرة المركز للتنقيب عن الآثار.

وبالمعاينة تبين وجود حفرة بإحدى الغرف بعمق حوالى 8 أمتار وقطر 2 متر، كما تم ضبط أدوات الحفر المستخدمة وهي عبارة عن ( موتور رفع مياه - 2 فأس - 2 كوريك - 4 غلق - 2 بكرة - أزمة - حبل - سلم ) وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

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