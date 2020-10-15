ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل مباريات الجولة الخامسة

يشهد الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز صراعا مبكرا على هداف البطولة، بعدما اعتلى مهاجم توتنهام هيونج مين سون، صدارة جدول ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف، ليزاحم نجم إيفرتون دومينيك كالفيرت لوين حامل اللقب والمتصدر بنفس رصيد الأهداف.





فيما يتواجد المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول في المركز الثاني، بالتساوي مع جيمي فاردي، لاعب مانشستر سيتي بـ5 أهداف لكل منهما.





ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج يوم السبت الموافق 17 أكتوبر الجاري، بـ4 مباريات نارية، حيث سيواجه فريق ليفربول نظيره إفرتون، وسيلعب فريق تشيلسي أمام ساوثهامبتون، فيما سيلتقي مانشستر سيتي بفريق آرسنال، وسيكون نيوكاسل يونايتد على موعد مع فريق مانشستر يونايتد.





وتستكمل مباريات الجولة يوم الأحد المقبل، بـ4 مواجهات، حيث سيلعب فريق شيفيلد يونايتد ضد فولهام، وكريستال بالاس أمام برايتون، وفريق توتنهام ضد وست هام، فيما سيواجه ليستر سيتي نظيره أستون فيلا.





وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة الخامسة:-

1- دومينيك كالفيرت لوين، 6 أهداف

2-هيونج مين سون، 6 هدف

3-محمد صلاح، 5 أهداف

4- جيمي فاردي، 5 أهداف

5- نيل موباي، 4 أهداف

6- كالوم ويلسون، 4 أهداف

7- داني إينجز، 3 أهداف

8- ويلفريد زاها، 3 هدف

9- باتريك بامفورد، 3 أهداف

10- ساديو ماني، 3 أهداف

11- جيمس رودريجيز، 3 أهداف

12- جورجينيو، 3 أهداف

13- أليكسندر لاكازيت، 3 أهداف

14- هاري كين، 3 أهداف

15- جاك جريلتش، 3 أهداف



