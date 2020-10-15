إقليم ناغورني كاراباخ: مقتل 604 من جنودنا منذ انطلاق المعارك مع أذربيجان

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:40 م
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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أعلنت سلطات إقليم ناغورني كاراباخ، اليوم الخميس، مقتل 604 من جنودنا منذ انطلاق المعارك مع أذربيجان أواخر سبتمبر الماضي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

                   

وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في وقت سابق، إن الوضع في ناغورني كاراباخ صعب جدًا، مؤكدًا أن أذربيجان وتركيا لم توقف عدوانهما.

 

وقد أعلنت القوات الأذربيجانية، في وقت سابق، أنها قصفت موقعًا لإطلاق الصواريخ في أرمينيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وتتبادل أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بشن هجمات جديدة على إقليم ناجورنو كاراباخ رغم الهدنة الإنسانية التي أعلنت قبل 3 أيام.

 

 وأوضح تقرير قناة الغد أن موسكو كانت راعية ووسيطة لهذا الاتفاق، لكن سرعان ما تعرضت الهدنة لانتهاكات بعد توجيه أذربيجان ضربات جوية على القوات الأرمينية، والسلطات الأرمينية نفت مزاعم أذربيجان.

 

وأضاف التقرير أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أبلغ نظيره التركي خلوصي آكار قلق موسكو من نقل أنقرة عناصر إرهابية إلى إقليم ناجورنو كاراباخ.

 

وتابع التقرير أن الاتحاد الأوروبي بدوره أعرب عن عدم ارتياحه بسبب الخسائر المدنية بين الطرفين، مطالبا تركيا ببذل مجهود أكبر لوقف تثبيت إطلاق النار.

 

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورني قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.

 

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