دينا الراقصة تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور بإنستجرام

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غازلت دينا الراقصة جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت دينا بالصورة بإطلالة ساحرة مرتدية فستان قصير باللون الأسود منفوش من الخلف ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.



ولاقت الصورة الكثير من الإعجابات والتعليقات أبرزها "الجمال عدى الكلام".



يذكر أن دينا بدأت شهرتها في تسعينات القرن العشرين وكانت بدايتها في الرقص في المرحلة الثانوية حافظت على موقعها في المقدمة رغم زحام الراقصات اللبنانيات والروسيات وقلة من المصريات في مصر.

