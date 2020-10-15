الأهلي يجري مسحة كورونا جديدة اليوم قبل موقعة الوداد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة جديدة اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

 

ومن المقرر أن يجري أفراد البعثة المسحة في الثانية والنصف بتوقيت المغرب، في إطار الإجراءات الطبية التي يطبقها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

 

يذكر أن بعثة الفريق قد خضعت لمسحة قبل السفر إلى المغرب وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.

 

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الذهاب أمام الوداد مساء السبت المقبل على مركب (استاد) محمد الخامس بالدار البيضاء.

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