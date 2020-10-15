قبول 3 تظلمات والموافقة على 23 طلب تقنين جديد ببني سويف

​ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم (60) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار مصطفى أحمد مفوض الدولة، والمقدم محمد شعبان نائب المستشار العسكري للمحافظة،والمهندسة لمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، والمهندس أحمد إبراهيم مدير الأملاك.



