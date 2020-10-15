قبول 3 تظلمات والموافقة على 23 طلب تقنين جديد ببني سويف
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:33 م
احمد فتحى الدسوقي
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ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم (60) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار مصطفى أحمد مفوض الدولة، والمقدم محمد شعبان نائب المستشار العسكري للمحافظة،والمهندسة لمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، والمهندس أحمد إبراهيم مدير الأملاك.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة 52 ملف "طلبات جديدة وتظلمات" حيث تم قبول 3 تظلمات والموافقة على23 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 2044 طلب تقنين،فيما وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 790 عقدًا بواقع "589 عقود مباني و201 عقد زراعة" وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
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