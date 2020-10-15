مدرب حراس الأهلي يحفز الشناوي ولطفي وشوبير قبل موقعة الوداد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عقد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعض الجلسات التحفيزية مع ثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير؛ من أجل الاستعداد لمواجهة الوداد المغربي.

 

وشهدت الجلسات تجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا، حيث يكثف الجهاز الفني من عملية إعداد اللاعبين بعد الاقتراب من موعد المباراة.

 

ويشهد معسكر الفريق في الدار البيضاء تركيزا شديدا من الجهاز الفني واللاعبين استعدادا لمواجهة الوداد المهمة والمرتقبة بعد غد السبت على مركب(استاد) محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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