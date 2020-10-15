توسعة الطريق أسفل كوبري "دار السلام" للقضاء على الزحام

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء أيمن السعيد، رئيس حي دار السلام، مع لجنة هيئة الطرق والكباري، "كوبري دار السلام"، وذلك، لحل المشكلة المزمنة في الازدحام المروري على الكوبري.


يأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وطبقا لتعليمات المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بالاهتمام الدائم بالتطوير، ورفع كفاءة الشوارع والطرق للتسهيل على المواطنين ورفع أي معاناة عنهم.



وأوضح رئيس حي دار السلام، أن الجولة أنهت أعمالها، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسعة الطريق أسفل الكوبري، مع اتخاذ كافة السبل الممكنة للقضاء على الازدحام المروري للمدخل الرئيسي لحي دار السلام، وجاري العمل المستمر للإرتقاء بالخدمات العامة وأعمال التطوير بالحي.


من جانب آخر، قامت رئاسة حي المعصرة، بالتعاون مع وحدة الرصد البيئي، بحملة تطهير ونظافة لمجرى "السيل"، وذلك لرفع المستجدات من أمام موقف الميكروباص و مستشفى "محمد حسن"، حتى قسم المعصرة وتحت شراف هاني محروس، رئيس حي المعصرة.

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