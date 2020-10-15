بشرى عن محمود ياسين:"قيمة وقامة كبيرة جدًا وما فيش كلام يتقال غير في الجنة إن شاء الله"

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حرصت الفنانة بشرى، على التواجد بساحة مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين، ولأداء مراسم الجنازة عليه.



وأعربت بشرى عن حزنها الشديد لرحيل الفنان محمود ياسين، وتحدثت في تصريحات صحفية لها عن الفنان الراحل محمود ياسين قائلة:"فنان عظيم وقيمة وقامة كبيرة جدًا، وأستاذنا كلنا ومافيش كلام يتقال غير في الجنة إن شاء الله".



وسيتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، وتم تأجيل الجنازة من الأمس لليوم بسبب انتظار شقيقه العائد من الخارج، وكل أفراد أسرته بمدينة بورسعيد ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء غدًا الجمعة فى ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.



ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، الذى أبعده عن الساحة الفنية طوال السبع سنوات الماضية.



