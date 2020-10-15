هاني نبيل يستعد لنهائيات كأس العالم للدودج بول باستاد القاهرة

يسعي هاني نبيل كابتن منتخب مصر للدودج بول والفريق الأول لحصول مصر على بطولة العالم للدودج بول لأول مرة في التاريخ، حيث تقام فعاليات البطولة في أغسطس القادم ٢٠٢١ على استاد القاهرة الدولي بمشاركة أكثر من ١٥دولة.

يذكر أن كابتن هاني نبيل وفريقه كانوا قد حصلوا ‏على المركز الخامس في بطوله كأس العالم للدودج بول عام ٢٠١٨وذلك بعد أن شهدت البطولة منافسة شرسة بين فرق 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، إلا أن المنتخب المصري للدودج بول (شباب) تمكن من أن يحصد المركز الخامس، بينما تمكن فريق (الفتيات) من احتلال المركز العاشر، أما الفريق المختلط فقد حصل علي المركز التاسع، حيث واجهت الفرق الثلاثة بالمنتخب فرقاً من أمريكا وإنجلترا وأستراليا وكندا وهونج كونج والنمسا وأيرلندا.

وكانت هذه المشاركة هى الثانية لمنتخب مصر في بطولة العالم لـ "دودج بول" إذ شارك المنتخب في كأس العالم عام 2016 الذي أقيم في مدينة مانشستر بإنجلترا، وحصل على المركز الثامن، ويسعى كابتن هاني نبيل أن يحقق حلم تاريخي ويسجل إنجازاً جديداً في البطولة القادمة.