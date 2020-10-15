موسيماني يحاضر نجوم الأهلي بالفيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فيديو للاعبي الفريق في مقر الإقامة بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وقرر موسيماني عقد المحاضرة في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت المغرب؛ لشرح العديد من الأمور الفنية المتعلقة بمواجهة الوداد المغربي.

ويسعى المدير الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لمباراة الذهاب المقرر اقامتها مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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