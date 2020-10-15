قطاع مكافحة المخدرات يعقد المؤتمر الثالث لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نظم قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الثالث لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، خلال الفترة من 11 – 13 أكتوبر الجارى.

واستعرض المشاركون خلال جلسات المؤتمر، آليات الإستراتيجية الأمنية فى هذا المجال.

وجاءت توصيات المؤتمر على النحو التالى:. حشد جهود المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية لنشر فكر التصدى لكافة صور العنف ومواجهة كافة الخلافات والنزاعات من خلال القانون والعمل على الحد من جرائم الثأر، ومواصلة متابعة أحدث ما توصلت إليه الإبتكارات العلمية من أجهزة وتقنيات حديثة تُسهم فى النهوض بآليات المكافحة على نحو يواكب المستجدات التى تواجهها أجهزة المكافحة.

أخبار تهمك

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة و 26 دقيقة

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 18 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 15 ساعة

خبر سار للأهلي قبل صدام الوداد

منذ أقل من ساعتين

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ نصف ساعة

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جديد من إدارة الزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي

منذ أقل من ساعة

شاهد.. فيديو اللحظات الأخيرة لفتاة المعادي يقود الأمن للمتهمين

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 م

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

11:27 ص

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي