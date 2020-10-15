قطاع مكافحة المخدرات يعقد المؤتمر الثالث لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:27 م
هبة عبد الحفيظ
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نظم قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الثالث لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، خلال الفترة من 11 – 13 أكتوبر الجارى.
واستعرض المشاركون خلال جلسات المؤتمر، آليات الإستراتيجية الأمنية فى هذا المجال.
وجاءت توصيات المؤتمر على النحو التالى:. حشد جهود المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية لنشر فكر التصدى لكافة صور العنف ومواجهة كافة الخلافات والنزاعات من خلال القانون والعمل على الحد من جرائم الثأر، ومواصلة متابعة أحدث ما توصلت إليه الإبتكارات العلمية من أجهزة وتقنيات حديثة تُسهم فى النهوض بآليات المكافحة على نحو يواكب المستجدات التى تواجهها أجهزة المكافحة.