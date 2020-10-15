قطاع مكافحة المخدرات يعقد المؤتمر الثالث لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة

نظم قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الثالث لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، خلال الفترة من 11 – 13 أكتوبر الجارى.

واستعرض المشاركون خلال جلسات المؤتمر، آليات الإستراتيجية الأمنية فى هذا المجال.

وجاءت توصيات المؤتمر على النحو التالى:. حشد جهود المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية لنشر فكر التصدى لكافة صور العنف ومواجهة كافة الخلافات والنزاعات من خلال القانون والعمل على الحد من جرائم الثأر، و

مواصلة متابعة أحدث ما توصلت إليه الإبتكارات العلمية من أجهزة وتقنيات حديثة تُسهم فى النهوض بآليات المكافحة على نحو يواكب المستجدات التى تواجهها أجهزة المكافحة.