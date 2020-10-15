جلسات منفردة.. موسيماني يجهز لاعبي الأهلي لموقعة الوداد

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على عقد العديد من الجلسات المنفردة مع لاعبي الفريق؛ من أجل تجهيزهم لمباراة الوداد المغربي المقرر لها بعد غدٍ السبت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شهدت الجلسات تحفيز بيتسو موسيماني للاعبين، والحديث معهم عن المباراة، بالإضافة إلى منحهم بعض التعليمات الفنية والتكتيكية؛ استعدادا لمواجهة بطل المغرب.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير غدا الجمعة على مركب محمد الخامس الذي يحتضن لقاء الوداد.