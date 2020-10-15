انتهاء صلاة الجنازةعلي فتاة المعادي بمسجد السيدة نفيسة

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انتهت منذ قليل صلاة الجنازة علي مريم محمد فتاة المعادى التى تم قتلها على يد متهمين يستقلان سيارة ميكروباص بالمعادى بمسجد السيدة نفيسة، وسط تجمع عدد كبير من أقاربها وأصدقائها، لأداء، وسوف يتم تشيع الجثمان إلى مثواه الاخير بمقابر الأسرة فى بلبيس بالشرقية.



يذكر أنه تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان، وجارٍ ملاحقة المتهمين للقبض عليهم.