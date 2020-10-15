الأموال العامة تضبط كيان تعليمي وهمي بالإسماعيلية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقناة وسيناء قيام فتاتين، مقيمتان بمحافظة الإسماعيلية، بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وإتخاذه وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى الإحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبى الحصول على شهادات جامعية عليا وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بمرتبات مجزية بالداخل والخارج.

وقامتا بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكنتا من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم شهادات دراسية وعلمية منسوبة للجامعات المصرية والأجنبية وتحصلتا منهم على مبالغ مالية نظير ذلك تراوحت ما بين 5000 إلى 6000 جنيه للشهادة الواحدة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليه حيث أمكن ضبط المتهمتان وعثر على (كمية من الكارنيهات والشهادات "مزورة، معدة للتزوير" والإستمارات وشهادات التقدير المنسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها- دفاتر إيصال أمانة ومجموعة من إيصالات إيداع بأسماء مختلفة تُفيد إيداع مبالغ مالية بحساب الأكاديمية- كمية من الأوراق البيضاء المستخدمة فى طباعة الشهادات - كمية من المطبوعات الدعائية الخاصة بنشاط الأكاديمية - كمية من الميداليات تحمل شعار الأكاديمية – 3 أجهزة كمبيوتر ماركة تبين أنهم محملين بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية ).

بمواجهة المتهمتان أقرتا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وأن المضبوطات خاصة بنشاط الأكاديمية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك في إطارجهود اجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم تزوير الشهادات الدراسية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا.

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