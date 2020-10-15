السيسي يوقف عرض طابور خريجي الشرطة حتى تستكمل والدة أحد الشهداء حديثها
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:21 م
هدى عبدالرازق
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أوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض طابور الخريجين بكلية الشرطة، حتى يعطي الفرصة لوالدة أحد الشهداء أن تستكمل حديثها، قائلا: "انتظر لو سمحت.. اتفضلي كملي".
ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ويشارك الرئيس السابق عدلي منصور، بالإضافة إلى عدد من المسئولين وهم وزير الداخلية، والبابا تواضروس، ورئيس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة في حضور حفل التخرج.
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