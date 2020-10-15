السيسي يوقف عرض طابور خريجي الشرطة حتى تستكمل والدة أحد الشهداء حديثها

أوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض طابور الخريجين بكلية الشرطة، حتى يعطي الفرصة لوالدة أحد الشهداء أن تستكمل حديثها، قائلا: "انتظر لو سمحت.. اتفضلي كملي".



