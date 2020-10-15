خالد النبوي ومحمود حميدة يشاركان في صلاة الجنازة على جثمان محمود ياسين

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حرص عدد كبير من الفنانين على التواجد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد للمشاركة فى تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين، وأيضًا لأداء صلاة الجنازة عليه، وكان من بين هؤلاء الحاضرين الفنان هاني سلامة، محمود حميدة، خالد النبوي،دلال عبد العزيز، بشرى، إيهاب فهمي، عماد رشاد، محمد محمود عبد العزيز، منير مكرم، السيناريست عمرو سمير عاطف، رجاء حسين، والسيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر، دنيا عبد العزيز، والمنتج محسن علم الدين، بوسي شلبي، ولقاء سويدان، ونادية الجندي.



كما حضر أيضًا كلاً من أحمد السقا، رشوان توفيق، حسين فهمي، أشرف عبد الغفور، سوزان نجم الدين، عزت العلايلى، أشرف زكى، المنتج محمد مختار، لبلبة، بالإضافة إلى تواجد أفراد عائلته الذين بدت عليهم ملامح الحزن الشديد.





وتم تشيع جنازة الفنان الراحل محمود ياسين من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، و سيتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، وتم تأجيل الجنازة من الأمس لليوم بسبب انتظار شقيقه العائد من الخارج، وكل أفراد أسرته بمدينة بورسعيد.



ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء غدًا الجمعة فى ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.



ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، الذى أبعده عن الساحة الفنية طوال السبع سنوات الماضية.



