القوى العاملة: تعيين 335 شاباً وغلق 31 منشأة مخالفة بدمياط

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط  335 شاباً  بينهم  8 شباب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 951 شاباً .
وأوضحت منى الاطروشى  مدير المديرية في تقريرها الشهري للوزير عن  ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي ، أن المديرية قامت باستخراج 406 شهادات قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة للعمال علي المهن الخاصة بهم من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .
كما قامت المديرية من خلال  مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 209 منشأة ، وإعادة التفتيش على 102 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 48 محضر،  و 31 مذكرة غلق إداري ، فضلاً عن تلقي 39 شكوي ، تم استيفاء 3 شكاوي منها ، واتخاذ إجراء قانوني تجاه 7 أخري ، وتبقت 33 شكوي تحت البحث والدراسة .
أما  في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 221 منشأة تفتيش دوري نهاري ، وإعادة التفتيش على 54 منشأة ، والقيام بـ 16 حملة نهارية تفتيش شامل ، وتحرير 22 محضراً لمخالفة أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 ، وبحث 6 شكاوى فردية .
وأوضحت مدير المديرية أنه تم متابعة 375 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد  كوفيد – 19 ،  ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد. 

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