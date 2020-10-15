القبض على 3 موظفين استغلوا عملهم في إحدى الجمعيات الخيرية بالإسكندرية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام 3 أشخاص (رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية بالإسكندرية، أمين عام، وآخر أمين صندوق بذات الجمعية، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية)، بإستغلال طبيعة عملهم خلال الفترة من بين عامى (2017 2019) وقيامهم بتأجير المركز الطبى وقاعة المناسبات الخاصين بالجمعية والإستيلاء على القيمة الإيجارية لهم والتى تقدر بمبلغ (407413- أربعمائة وسبعة ألاف وأربعمائة وثلاثة عشر جنيه) وعدم توريدها لخزينة الجمعية.

تأيد ذلك بسؤال أعضاء اللجنة المشكلة من الجهات المعنية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتعهدوا بسداد المبالغ المالية المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الفساد الوظيفى خاصة فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام والإضرار به.

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