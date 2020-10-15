الأهلي يواصل استعدادته لمعركة الوداد المغربي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يواصل تدريباته اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها بعد غدٍ السبت في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الثاني اليوم على ملعب «كهرماء كاليفورنيا» بالدار البيضاء، وهو نفس الملعب الذي أقيم عليه مران الفريق أمس.

يذكر أن الأهلي يختتم غدا الجمعة استعداده لمواجهة الوداد المغربي بالمران على «مركب محمد الخامس» بالدار البيضاء والذي يحتضن مواجهة الوداد.

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