القوى العاملة: تحويل 11 مليون جنيه مستحقات331 عاملا مصريا غادروا الأردن

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل مستحقات  331 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن ، أشار فيه إلي أن المستحقات  بلغت 693 ألفًا و100 دولار، أى ما يعادل 11 مليون و4 آلاف و855 جنيها مصريا تقريبا.، وذلك قيمة القائمة القائمة الثانية عشر، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.
وناشد الملحق  العمالي طلعت السيد، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
وفيما يلي أسماء المستحقين:
 
القوى العاملة: تحويل 11 مليون جنيه مستحقات331 عاملا مصريا غادروا الأردن
القوى العاملة: تحويل 11 مليون جنيه مستحقات331 عاملا مصريا غادروا الأردن
القوى العاملة: تحويل 11 مليون جنيه مستحقات331 عاملا مصريا غادروا الأردن
القوى العاملة: تحويل 11 مليون جنيه مستحقات331 عاملا مصريا غادروا الأردن
القوى العاملة: تحويل 11 مليون جنيه مستحقات331 عاملا مصريا غادروا الأردن
القوى العاملة: تحويل 11 مليون جنيه مستحقات331 عاملا مصريا غادروا الأردن

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