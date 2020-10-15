والدة أحد الشهداء: لم أتردد في إلحاق ابني الثاني بكلية الشرطة

قالت السيدة إيمان، والدة الشهيد ملازم أول محمد كريم أحمد ضيف، إنه في مثل هذا اليوم من 8 سنوات حضرت حفل تخرج ابنها من كلية الحربية الدفعة 106، مضيفة: "كنت بحلم وقتها بيوم فرحه زي أي أم.. وفجأة اتسرقت فرحتي بخبر استشهاده".





وأضافت "إيمان"، خلال كلمتها بحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، باكية، "وقتها حسيت أن حياتي وقفت لأنه كان كل حياتي.. كان أول فرحتي وأكبر ولادي وكله طيبة وحنية، وكنت بعتمد عليه وكان دايما قد المسئولية"، مشيرة إلى أنها لم تتردد أو تخاف عندما أخبرها نجلها الثاني أنه يريد أن يلتحق بكلية الشرطة.





وتابعت، "حسيت أن حلمي هيتحقق.. وأن مهاب هيكمل مسيرة ابني الشهيد"، مؤكدة أن مصر محفوظة، وستبقى عظيمة وأبية وقوية، مستطردة: "هنفضل في خير وأمن وأمان ومحدش هيقدر يفرقنا طول ما إحنا شعب وشرطة وجيش إيد واحدة".



