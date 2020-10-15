يوفنتوس وباريس سان جيرمان يخططان لضم راموس

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن دخول يوفنتوس الإيطالي في صراع محتدم مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن إدارة الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز فشلت حتى الآن فى التوصل لاتفاق مع سيرجيو راموس للاستمرار داخل جدران السنتياجو برنابيو في الفترة المقبلة من أجل أن يختم حياته الكروية داخل الملكي.





وأكد البرنامج الإسباني أن سيرجيو راموس يمتلك في الوقت الحالي عرضان مغريان في الميركاتو الصيفي المقبل 2021 أحدهما من يوفنتوس الإيطالي والثاني من باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأوضح البرنامج الإسباني أن عقد راموس البالغ من العمر 34 عامًا ينتهي مع الميرينجي في 30 يونيو 2021 ويشترط النجم الإسباني تجديد عقده لمدة موسمين من أجل الاستمرار وهو ما يصطدم مع سياسة ريال مدريد مع النجوم الذين تجاوزوا حاجز 32 عامًا والذى يتم تجديد عقودهم لمدة سنة بعد آخرى.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أن راموس قدم في الموسم الماضي واحدة من أفضل فتراته مع الملكي، حيث ساهم نجم الدفاع المخضرم في تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لأول مرة منذ 2017.