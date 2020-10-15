يوفنتوس وباريس سان جيرمان يخططان لضم راموس

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت وسائل إعلام إسبانية عن دخول يوفنتوس الإيطالي في صراع محتدم مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن إدارة الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز فشلت حتى الآن فى التوصل لاتفاق مع سيرجيو راموس للاستمرار داخل جدران السنتياجو برنابيو في الفترة المقبلة من أجل أن يختم حياته الكروية داخل الملكي.

وأكد البرنامج الإسباني أن سيرجيو راموس يمتلك في الوقت الحالي عرضان مغريان في الميركاتو الصيفي المقبل 2021 أحدهما من يوفنتوس الإيطالي والثاني من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح البرنامج الإسباني أن عقد راموس البالغ من العمر 34 عامًا ينتهي مع الميرينجي في 30 يونيو 2021 ويشترط النجم الإسباني تجديد عقده لمدة موسمين من أجل الاستمرار وهو ما يصطدم مع سياسة ريال مدريد مع النجوم الذين تجاوزوا حاجز 32 عامًا والذى يتم تجديد عقودهم لمدة سنة بعد آخرى.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن راموس قدم في الموسم الماضي واحدة من أفضل فتراته مع الملكي، حيث ساهم نجم الدفاع المخضرم في تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لأول مرة منذ 2017.

أخبار تهمك

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ ساعة و 8 دقيقة

قرار جديد من إدارة الزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ يوم

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

خبر سار للأهلي قبل صدام الوداد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. فيديو اللحظات الأخيرة لفتاة المعادي يقود الأمن للمتهمين

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 17 ساعة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ 8 دقائق

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:27 ص

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي