عمرو محمود ياسين: "فخورين بوالدنا لأنه أدى دوره كفنان يحب بلده"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وصل منذ قليل الفنان محمود ياسين، لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة على جثمان والده الراحل الفنان محمود .

وتحدث الفنان عمرو محمود ياسين، في تصريحات له قبل أدائه لصلاة قائلًا:"الدوام لله وبعزي كل جمهور الفنان محمود ياسين في مصر والوطن العربي"، كما توجه بالشكر كل الذين وقفوا معه منذ أعلان خبر وفاته.

وتابع عمرو محمود ياسين أن عائلته يشعرون بفخر كبير؛ لأن والدهم أدى واجبه كفنان وإنسان وأب عظيم لهم، حيث كان دائمًا مهتم بوطنه مصر ومشاكل مجتمعه وبلده، وتوجه بالشكر كل من حضر لحظة تشييع جثمان والده محمود ياسين.

ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء غدًا الجمعة فى ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، الذى أبعده عن الساحة الفنية طوال السبع سنوات الماضية.

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