ابنة أحد الشهداء: "مصر تستاهل وهتبقى"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت فرح، ابنة الشهيد العقيد محمد عيد عبدالسلام، إنها لن تنسى آخر مرة قامت بتوصيل والدها لعمله، مضيفة: "كنت منتظرة رجوعه بالسلامة، وبدل ما أسمع صوته وهو راجع وبيطمن علينا.. سمعت صوت ضرب نار وخفت على بابا أوي، ولقيت لساني بيردد لوحده ربنا يستر". 

وأضافت "فرح"، خلال كلمتها بحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، "لما سمعت أن بابا استشهد حسيت أن ضهري اتكسر، مهو بابا كان ضهري وقدوتي، اللي ملحقتش اشبع منه"، مشيرة إلى أن والدها كان يحلم بأن تكون طبيبة، لافتة إلى أنها التحقت بكلية الصيدلة.

وتابعت أن شقيقها تخرج اليوم من كلية الشرطة، موجهة رسالة لشقيقها ولجميع زملائه، قائلة: "مصر تستاهل كل التضحيات.. أنا فخورة باخويا، وأكيد بابا فخور بيك لأنك صممت تكمل مشواره، وهنفضل جمبك لحد ما نجيب حق بابا ونهزم الشر.. مصر هى السند الحقيقي وهتبقى". 

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ويشارك الرئيس السابق عدلي منصور، بالإضافة إلى عدد من المسئولين وهم وزير الداخلية، والبابا تواضروس، ورئيس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة في حضور حفل التخرج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شهداء الشرطة بوابة الفجر الفجر السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 10 ساعة

إبراهيم حسن يطلق تصريحات نارية قبل مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار للأهلي قبل صدام الوداد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ ساعة و 6 دقيقة

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. فيديو اللحظات الأخيرة لفتاة المعادي يقود الأمن للمتهمين

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ يوم

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة

قرار جديد من إدارة الزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي

منذ 33 دقيقة

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بينهم موقف إنساني لـ"السيسي".. 6 مشاهد مؤثرة من حفل تخرج كلية الشرطة

زوجة الشهيد ساطع النعماني تبكي على الهواء.. وتروي أخر لحظات حياته (فيديو)

"الشهادة لينا أمنية بنتسابق عليها".. رسائل أبناء الشهداء من حفل خريجي كلية الشرطة 2019

ابنة احلام "لؤلؤة" تخطف الأنظار في أول ظهر لها

ابنة فنانة شهيرة تخطف الأنظار في ظهور نادر لها (صورة)

وفاة والد الموزع الموسيقي جلال فهمي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:27 ص

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد

11:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي