ابنة أحد الشهداء: "مصر تستاهل وهتبقى"

قالت فرح، ابنة الشهيد العقيد محمد عيد عبدالسلام، إنها لن تنسى آخر مرة قامت بتوصيل والدها لعمله، مضيفة: "كنت منتظرة رجوعه بالسلامة، وبدل ما أسمع صوته وهو راجع وبيطمن علينا.. سمعت صوت ضرب نار وخفت على بابا أوي، ولقيت لساني بيردد لوحده ربنا يستر".





وأضافت "فرح"، خلال كلمتها بحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، "لما سمعت أن بابا استشهد حسيت أن ضهري اتكسر، مهو بابا كان ضهري وقدوتي، اللي ملحقتش اشبع منه"، مشيرة إلى أن والدها كان يحلم بأن تكون طبيبة، لافتة إلى أنها التحقت بكلية الصيدلة.





وتابعت أن شقيقها تخرج اليوم من كلية الشرطة، موجهة رسالة لشقيقها ولجميع زملائه، قائلة: "مصر تستاهل كل التضحيات.. أنا فخورة باخويا، وأكيد بابا فخور بيك لأنك صممت تكمل مشواره، وهنفضل جمبك لحد ما نجيب حق بابا ونهزم الشر.. مصر هى السند الحقيقي وهتبقى".



