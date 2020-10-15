قرار جديد من إدارة الزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارا بتأجيل فتح ملف تجديد العقود مع أي لاعب إلى ما بعد مواجهتي الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

ويواجه فريق الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في لقاء الذهاب يوم 18 من شهر أكتوبر الحالي، على أن يقام لقاء الإياب يوم 24 من نفس الشهر.

 

وجاء قرار إدارة الزمالك، حتى لا يشغلو أذهانهم بأي شيء، خارج إطار فكرة حسم اللقب وإسعاد جمهور القلعة البيضاء حول العالم.

 

ويمتلك المجلس الوقت الكافي على كافة المستويات للتجديد للاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء وعلى رأسهم التونسي فرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وحازم إمام.

 

وقد تأهل له الأبيض عقب تخطى عقبة الترجى التونسى، فى دور ربع النهائى، بعدما فاز عليه ذهابا بنتيجة 3 / 1 قبل أن يُهزم فى مباراة العودة بهدف دون رد، ليتأهل لنصف النهائى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة.

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