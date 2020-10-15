مصطفي محمد يقهر مهاجم الرجاء في صراع الأرقام قبل موقعة نصف النهائي الإفريقي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي، يوم الأحد المقبل، الموافق 18 أكتوبر الجاري، على استاد "المركب الرياضي محمد الخامس"، في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
الزمالك يدخل مباراة الرجاء وعينه على خطف نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل موقعة الإياب في مصر، بينما يسعي فريق الرجاء المغربي لاستغلال عامل الأرض في حسم المباراة لصالحه بنتيجة مريحة تساعده على انتزاع بطاقة العبور للمباراة النهائية في لقاء العودة.

وسوف تشهد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي صراع هجومي خاص بين مصطفي محمد مهاجم الأبيض، وبين مالانجو مهاجم الرجاء المغربي، خاصة وأن الثنائي يمتلكان إمكانيات هجومية وتهديفية رائعة، وقدرات فنية هائلة،  مما يجعل جماهير فريقيهما يضعان عليهما آمالا عريضة لتحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة.

وفي هذا الإطار نشرت الصفحة الرسمية لبطولة دوري أبطال إفريقيا على موقع "فيسبوك" مقارنة بين أرقام الثنائي مصطفي محمد وبين مالانجو في النسخة الحالية من البطولة وجاءت كالتالي:

-مصطفي محمد:

خاض "البلدوزر" الجديد" كما تلقبه الجماهير البيضاء 9 مباريات مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، بإجمالي دقائق لعب فعلية (674 دقيقة)، وسجل 3 أهداف، وصنع هدفين، وحصل على بطاقتين صفراء، وأرسل 3 تمريرات مفتاحية لزملائه، وقام بـ 9 تسديدات على المرمي، وحصل على 9 أخطاء لصالحه.

كما خاض مهاجم الزمالك مباراتين في الدور التمهيدي ضد فريق ديكاداها الصومالي وسجل 3 أهداف أخري.

-مالانجو:

شارك المهاجم الكونغولي مع فريق الرجاء المغربي في 7 مباريات بإجمالي دقائق لعب فعلية (562 دقيقة)، سجل هدفين، وصنع هدف وحيد، وحصل على بطاقة صفراء، وقام بـ5 تسديدات على المرمي، و4 تمريرات مفتاحية، وحصل على 11 خطأ لصالحه من المنافسين.

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